Rivoli: in piazza Martiri studenti e genitori per dire "no" alla Dad

GUARDA IL VIDEO

GUARDA LA FOTOGALLERY

Si sono trovati questa mattina in piazza Martiri genitori e studenti per protestare contro la decisione della Regione di mettere in didattica a distanza le scuole elementari, medie e superiori. In piazza c'erano studenti delle superiori, genitori e bambini delle elementari, che hanno portato cartelli e striscioni per contestare la decisione. Sul piatto della bilancia sono stati messi diversi temi, dalla sostenibilità della dad alle difficoltà dei genitori di conciliare il lavoro con le lezioni a distanza dei figli.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021