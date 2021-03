Rivoli, Papa Francesco telefona alla mamma di Miky

«È la signora Catrambone Raso Maria?». «Sì, chi è?». «Sono il papa». Quando ieri, venerdì 19 marzo, Maria ha risposto al telefono pensava che fosse uno scherzo, ma dall’altra parte c’era veramente papa Francesco. A confermare che fosse proprio lui non c’era solo l’accento sudamericano, ma anche la conoscenza di una lettera che la donna gli aveva fatto pervenire due settimane prima. Maria Catrambone è la mamma di Michele "Miky" Ruffino, il 17enne rivolese che tre anni fa si era tolto la vita dopo aver subito molti (troppi) episodi di bullismo. Da tempo i genitori e la sorella si occupano di sensibilizzare la collettività su questi temi. Hanno anche fondato l'associazione "Miky Boys" per portare avanti la loro battaglia. Quando venerdì ha ricevuto la telefonata da Bergoglio, non poteva credere che fosse veramente lui. È stato subito un turbinio di emozioni. Il giorno dopo fa ancora fatica a credere che sia veramente successo e mentre racconta il momento, ha la voce rotta dal pianto: «Mentre parlavo e piangevo aveva una voce pacata e commossa - racconta - Piangevo a dirotto e ho chiesto di pregare per noi perché ne abbiamo bisogno». Incontrare il papa era il sogno di Michele Ruffino.

