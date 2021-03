Rivoli, fallito il circolo Green Park di Bruere

Continua la parabola discente del Green park: il circolo di via Bruere è fallito. Lo ha deciso ufficialmente il Tribunale di Torino con una sentenza dichiarativa di fallimento del 10 marzo e depositata in cancelleria il 19 marzo. Dopo aver nominato il giudice delegato e il curatore fallimentare, il Tribunale ha stabilito per il 14 giugno l'adunanza, in cui «si procederà all’esame dello stato passivo...

Su Luna Nuova di venerdì 26 marzo 2021