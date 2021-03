Rivoli, falsa partenza per la videosorveglianza in città

Il Tar si è espresso ieri, giovedì 25 marzo, e ha dato torto al Comune sull'assegnazione dell'appalto per la videosorveglianza. A fine dicembre si era conclusa la gara per l’affidamento dei lavori per il progetto “Rivoli in sicurezza e in rete”. Tutto sembrava essere andato per il meglio, finché la ditta “Fgs srl”, seconda in graduatoria, ha fatto ricorso. L’importo a base di gara era di 1 milione 859mila e 500 euro ed a vincere l’appalto era stata la “Onlicom srl”, che insieme al Comune aveva chiesto il rigetto del ricorso. Il Tar però ha dato ragione alla ricorrente e, oltre ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara, ha condannato il Comune e la Onlicom al pagamento delle spese di giudizio in favore della ditta ricorrente.

In tutto dovranno versare 3mila euro ciascuno (6mila in tutto), oltre oneri di legge. Per il momento la vicesindaca Laura Adduce, che detiene la delega alla sicurezza, non ha voluto rilasciare dichiarazioni riguardo alla sentenza. Del progetto si parla già da tempo, essendo stato “traghettato” dalla giunta Dessì a quella Tragaioli. E così di anno in anno si è arrivati fino allo step finale dell’aggiudicazione dei lavori. Il 29 dicembre era arrivata l’ufficialità della decisione: con un punteggio di 95,280 punti la Onlicom si era aggiudicata i lavori. Tuttavia la Fgs ha fatto ricorso, sostenendo che l’offerta tecnica presentata dall’azienda vincitrice non fosse in linea con i requisiti minimi stabiliti nel capitolato.

