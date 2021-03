Rivoli, Green Park, il circolo è escluso dal fallimento

«In nome e per conto della Green Park spa e della Elleci snc, sono a precisare che il compendio immobiliare denominato semplicemente Green Park è di proprietà della Green Park spa, la quale non è affatto fallita; di conseguenza il compendio immobiliare (ivi compreso, più semplicemente, il circolo sportivo) non è caduto nel fallimento». A farlo presente è il legale della Green Park spa Carlo Pignata. In sostanza il fallimento non ha riguardato il circolo sportivo, diversamente da quanto pubblicato in precedenza. «La Green Park spa aveva affittato l'azienda alla Elleci snc, la quale a propria volta l'aveva data in gerenza ad una società sportiva denominata ssd Green Park arl, i cui soci, peraltro, nulla hanno a che fare con gli azionisti della Green Park spa, nè con i soci della Elleci snc», aggiunge il legale. Di fatto «gli inadempimenti ed i debiti della società sportiva dilettantistica Green Park (ssd Green Park arl, ndr) hanno spinto la Elleci snc a chiederne il fallimento. Il Tribunale ha accolto tale istanza, dichiarando fallita la società sportiva, mentre restano perfettamente operative sia la Green Park spa che la Elleci snc, rispettivamente proprietaria e affittuaria del circolo».