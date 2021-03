Collegno, il sindaco, la blogger e lo scrittore contro il bullismo

Un appuntamento con lo scrittore Stefano Peiretti e il sindaco di Collegno Francesco Casciano, per confrontarsi su bullismo e cyberbullismo in tempo di pandemia. Modera la blogger letteraria Loredana Gasparri. L'evento sarà trasmesso in diretta live sulla pagina Facebook della Città di Collegno lunedì 29 marzo alle 21. Scopo dell’iniziativa è quello di far comprendere i primi segnali del fenomeno del bullismo e le sue dinamiche, i pericoli della rete di cui i nostri ragazzi sono i primi fruitori e la reale diffusione del cyberbullismo. Soprattutto durante il periodo Covid è aumentato il fenomeno del cyberbullismo e diminuita l'età dei ragazzi coinvolta. Basta pensare che gli studenti hanno trascorso ore e ore a navigare usando social network e messaggistica istantanea, a giocare ai videogames e a fissare il soffitto. È necessario conoscere per comprendere e prevenire.