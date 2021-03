Una biblioteca virtuale targata Audido

Davanti ad una montagna di libri, donati all’Audido dalla biblioteca di Caselette, si è trovato un modo per ridare dignità e vita, non solo, a quelle pagine. Insieme alle associazioni Sole Odv di Collegno, Apsw Sindrome di Williams e Terra Comune di Grugliasco ed alle le famiglie che hanno sostenuto percorsi educativi psicologici per i loro figli, abbiamo definito un progetto capace di offrire opportunità occupazionali e...

Su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021