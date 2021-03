Rivoli, fienile in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

GUARDA LA FOTOGALLERY

Si sono levate alte le fiamme oggi pomeriggio le fiamme in un capannone di cemento adibito a fienile situato in strada del Fornas nella zona agricola di Borgonuovo, non lontano dal centro commerciale Conad e dallo svincolo dell'autostrada Rivoli-Bardonecchia. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco tra cui i volontari del distaccamento cittadino, quelli di Rivalta oltre all'autobotte degli effettivi di Susa. In un un primo momento sembrava infatti che la portata dell'incendio fosse decisamente importante. Il lavoro dei vigili del fuoco è tuttora in corso e potrebbe protrarsi fin oltre le 22,30.