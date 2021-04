Rivalta, nel terzo romanzo di Cristina Petrini ambiente e mistero

54 anni, rivaltese e una passione vera per la scrittura. A gennaio è uscito il terzo romanzo di Cristina Petrini, edito da Echos Edizioni e il 15 aprile verrà presentato per la rassegna “Autori in biblioteca”. Il suo libro si chiama “L’origine del vento”. È un romanzo ambientato all’estero dove le tematiche ambientali si intrecciano con le vicende di un trentenne...

Su Luna Nuova di venerdì 2 Aprile 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!