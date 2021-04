Rivoli, al Castello approda Francesca Lavazza

C’è una nuova presidente per il Museo di arte contemporanea del Castello: è Francesca Lavazza. Lo ha stabilito ufficialmente l’assemblea dei soci dell’ente, riunitasi mercoledì mattina in videoconferenza assieme all’assessorato regionale alla cultura. «Esprimo grande soddisfazione per la scelta di Francesca Lavazza, un profilo di grande competenza e di spessore...

Su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021