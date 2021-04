Rivoli, niente retromarcia: il Melograno sarà privatizzato

Ormai è ufficiale: l’asilo nido comunale “Il melograno” sarà esternalizzato. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara per affidare la gestione della struttura per i prossimi quattro anni scolastici. Il bando prevede che la concessione sia di circa 2 milioni e 34mila euro. Le rette mensili stabilite dal bando invece sono di 630 euro per il singolo bambino a tempo pieno e di 567 euro per...

Su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021