Grugliasco, la Coppa Italia approda al Museo del Grande Torino

Rimarrà per almeno due anni al Museo del Grande Torino la Coppa Italia vinta nel 1943. La cerimonia di consegna è in programma giovedì alle 11. Il trofeo messo in vendita all’asta da Christie’s nel 2002 era stato acquistato dall’allora presidente del Torino Francesco Cimminelli. I figli Simone e Cinzia, in memoria del loro caro papà, hanno deciso di prestare gratuitamente al Museo del Toro il prestigioso trofeo vinto dal Grande Torino che quindi rimarrà a Villa Claretta Assandri per un biennio, con tacito accordo di rinnovo annuale. La Coppa Italia sarà ospitata in una speciale teca donata da Suzuki Italia, main sponsor del Torino, con il quotidiano Tuttosport. La cerimonia di consegna sarà ad inviti riservati a causa pandemia Covid e nell’assoluto rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. I tifosi del Toro e tutti gli appassionati potranno seguire l’evento sulla pagina Facebook di Tuttosport, con contributi in tempo reale da Villa Claretta, e sui canali Facebook e YouTube del Museo e su quello Facebook della Città di Grugliasco. Domenico Beccaria e Giampaolo Muliari, presidente e direttore del Museo del Toro, onorati e felici ringraziano di cuore Simone e Cinzia Cimminelli per il prestito della Coppa, il Comune di Grugliasco per aver reso possibile la cerimonia di consegna e non ultimi Suzuki Italia e Tuttosport senza i quali il sogno di esporre il prezioso cimelio non avrebbe potuto realizzarsi.