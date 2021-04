Muore nel camion che finisce fuori strada allo svincolo

Sarà l'autopsia a chiarire la dinamica dell'incidente in cui martedì pomeriggio ha perso la vita Carlo Riva, 59 anni, residente a Buttigliera, titolare della "Riva Rottami", ditta specializzata nella raccolta e lavorazione dei metalli con sede ad Alpignano, sulla ex statale 24 in frazione Grange Palmero al confine con Caselette. Era al volante di un camion della ditta quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada nella zona nord di Torino finendo nei campi circostanti sulla tangenziale nord in corrispondenza dello svincolo della Falchera, nel territorio del comune di Mappano. Proveniva proprio dal raccordo della Falchera ed è uscito di strada finendo in una scarpata tagliando lo svincolo fino quasi a raggiungere la tangenziale in direzione sud Savona-Piacenza. Carlo Riva è stato trovato morto all'interno della cabina. Stando alle prime ipotesi è probabile che abbia avuto un malore. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori oltre alla polizia stradale di Torino e agli ausiliari della viabilità dell'Ativa.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 9 aprile 2021