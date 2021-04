Cintura sud, tre città e un distretto commerciale

I Comuni di Rivalta e Bruino insieme al capofila Piossasco hanno deciso di istituire in forma aggregata il distretto diffuso del commercio “Colline del Sangone”, presentando alla Regione Piemonte un apposito dossier di candidatura. I distretti del commercio sono uno strumento volto a favorire la riqualificazione urbana, sostenere il tessuto commerciale, fornire una visione strategica e un modello di governance. I distretti, dove già sono una realtà consolidata, sono a tutti gli effetti forme di politiche attive per il commercio di vicinato, capaci di coinvolgere e far lavorare insieme Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni e soggetti locali...

Su Luna Nuova di venerdì 9 Aprile 2021

