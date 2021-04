Collegno, vigili del fuoco al Campo volo? Ok della Regione

Il Consiglio regionale è favorevole al trasloco del Reparto volo dei vigili del fuoco da Caselle all'aeroporto di strada della Berlia. La giunta si impegna a farsi "parte diligente" per la realizzazione della nuova sede al Campo volo. È stato infatti approvato oggi l'ordine del giorno presentato dal presidente del gruppo dei Moderati, Silvio Magliano. «Realizzare a Collegno la sede dei vigili del fuoco è per noi la soluzione preferibile - sottolinea Magliano - Il progetto sarebbe utilissimo anche per i nostri Aib e potenzierebbe ulteriormente il nostro già blasonato sistema di controllo e di intervento sugli incendi e sulle calamità naturali. Ci auguriamo di arrivare in tempi brevi all'inaugurazione dell'infrastruttura. Anche così possiamo ringraziare i nostri vigili del fuoco per il loro impegno e la loro dedizione. L'aeroporto di strada della Berlia garantirebbe una più efficace operatività. Se realizzata a Caselle, l'ampliamento occuperebbe l'ultimo spazio di possibile ampliamento per le infrastrutture dedicate al traffico passeggeri»