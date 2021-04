Rivalta, telecamere contro i furbetti del coprifuoco

Non chiamatelo “Grande Fratello”. Guidare di notte, dopo il coprifuoco, potrebbe costare caro, se non si ha un motivo valido. L’idea della polizia locale e dell’amministrazione comunale è di effettuare alcuni controlli a campione negli orari del coprifuoco, ossia tra le 22 e le 6 di mattina. Un modo, secondo il Comune, di contrastare chi non rispetta il coprifuoco e far rispettare le regole. «Non sono comprese tutte le telecamere, ma solo le telecamere che controllano gli accessi delle vie e solo quelle abilitate alla lettura delle targhe - spiega il vicesindaco Sergio Muro, che detiene la delega alla polizia urbana - È una sperimentazione che facciamo. A Pasqua e Pasquetta ad esempio la polizia ha usato i droni, mentre noi usiamo questa modalità: a campione verranno esaminate delle auto, a cui verrà inviata una comunicazione»...

