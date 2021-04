Rivoli dice addio alla sua "Signora dei cappelli"

La città ha perso la sua “Signora dei cappelli”. Giuseppina Lampo, sposata Bianco, 88 anni, per oltre 60 anni punto di riferimento col suo negozio di cappelleria e pelletteria, è mancata la scorsa settimana dopo una brutta caduta in casa. L’ha trovata la figlia Barbara che, come ogni mattina, andava da lei per accudirla. Nonostante l’anziana donna fosse molto indipendente, dopo la chiusura del negozio di via Piol in cui avevano...

Su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021