Collegno, passa il cantiere e fa traslocare due classi

Arriveranno nei prossimi giorni pressi della scuola Marconi i lavori del prolungamento della Linea 1 della metropolitana. Si tratta del cantiere di scavo della galleria. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo insieme con i responsabili di Infrato, il dirigente scolastico Giovanni Rossetti amministratori e tecnici del Comune, per valutare l’opportunità di spostare, per il tempo strettamente necessario e sempre all’interno del plesso Marconi, due sezioni di scuola dell’infanzia proprio per evitare che i rumori del cantiere interferiscano con l'attività didattica. Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale provvederà a traslocare arredi e strutture nei locali individuati come più idonei. La soluzione sarà temporanea e operativa solo fino a fine dell'anno scolastico in corso.