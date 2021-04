Rivoli, il bassista dei "Gatto ciliegia" ai David di Donatello

I “Gatto ciliegia contro il grande freddo” raddoppiano e questa volta sperano di vincere. Per la seconda volta in quattro anni sono candidati ai David di Donatello come miglior compositore per il film “Miss Marx”. La prima candidatura era arrivata nel 2018 con il film “Nico 1988”, di cui il gruppo aveva curato le musiche. «Con la regista Susanna Nicchiarelli collaboriamo praticamente dal...

Su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021