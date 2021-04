Rivoli: quella passione di Milva per Castello e Casa del Conte Verde

Per ben tre le volte Milva era stata in città. La cantante, nata Maria Ilva Biolcati a Goro nel 1939 e scomparsa sabato scorso, ogni volta ne rimaneva conquistata, innamorandosi un po di più delle sue bellezze monumentali che lei, colta e impegnata, chiamava “eccellenze”. A partire dal Castello dello Juvarra, tanto incompiuto quanto affascinante, alla Maison Musique, fino alla Casa del Conte Verde e a Palazzo Piozzo, allora sede comunale ancora fruibile. Proprio nelle antiche stanze oggi in disuso, era venuta nel 2008 per visitare la mostra “Mediterraneo” finanziata dalla Regione e curata dalla figlia Martina, avuta dal marito Maurizio Corgnati, regista ed autore Rai con cui visse tra Torino e Maglione, città natale di lui. Lo ricorda l’allora assessore alla cultura e...

