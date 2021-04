Sarà curato ed accudito dal personale del Canc, il Centro animali non convenzionali di Grugliasco, il capriolo caduto questa mattina in un canale della centrale idroelettrica di La Loggia. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento del Lingotto. Una volta tratto in salvo, è stato appunto affidato ai veterinari dell'ospedale universitario di largo Braccini.