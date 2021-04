Rivalta, l'Auditorium riapre con l'omaggio al sindaco

L’auditorium Franca Rame di Rivalta riaprirà e lo farà con una serata in ricordo del sindaco Nicole De Ruggiero. «La scomparsa di Luis Sepúlveda, lo scorso aprile 2020, è stata una delle prime notizie a farci capire duramente che di Covid si poteva morire. La morte recente di Nicola De Ruggiero, aprile 2021, ci ha ricordato duramente che non si muore solo di Covid ma anche i tumori continuano ad uccidere, anche se ce n’eravamo quasi scordati - ha fatto sapere Assemblea Teatro - Luis e Nicola, due cuori verdi. Due persone che hanno creduto nell’importanza dell’ambiente e delle politiche ambientali. Con le parole di uno vogliamo trovare insieme ai suoi amici il modo di ricordare l’altro. Entrambi per una sera uniti nel nostro profondo ricordo riconoscente»...

