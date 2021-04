Rivoli, oggi alla Stella l'ultimo saluto al dottor Renato Rosa

La città piange sgomenta uno dei suoi medici di famiglia più amati: il dottor Renato Rosa, stroncato a soli 55 anni da un male incurabile. L’ultimo saluto oggi, alle 14,30, presso la parrocchia della Stella di via Piol. Un medico amatissimo, per la sua disponibilità, per la sua carica di simpatia, per la sua estrema professionalità. A portarlo via all’amore della sua famiglia e all’affetto dei suoi tanti pazienti rivolesi un tumore al pancreas, contro il quale ha combattuto per molto tempo, affrontando lunghi cicli di chemioterapia e riprendendo sempre il suo posto nell’ambulatorio medico tra un ciclo e l’altro. Una malattia che si è “impadronita” di un fisico perfetto, allenato dallo sport: un ciclista, un amante appassionato della bicicletta e della natura. Sulla sua pagina Fb abbondano le fotografie che ricordano le gare, le escursioni, i semplici giri in compagnia di amici ciclisti. Un amore per le sfide, e anche quella della malattia è stata affrontata a “muso duro”. A piangerlo la moglie Pina, le figlie Rosa e Valentina, la mamma Rosetta, le sorelle Eleonora e Laura, i tantissimi pazienti e gli amici sportivi.