Grugliasco, shopping e vaccino da oggi a Le Gru

Primo giorno senza intoppi per il nuovo punto vaccinale in modalità “drive in” entrato in funzione oggi nel parcheggio del centro commerciale Le Gru. Primo esempio di questo genere in Piemonte, dopo una prima fase di rodaggio, accetterà fino a 40 auto l’ora, divise in quattro quadranti di parcheggio per un totale di circa 120 vaccinazioni quotidiane. La nuova area prevede che al piano terreno del parcheggio multipiano, le auto si parcheggino per una somministrazione effettuata direttamente nell’abitacolo. Il personale gestirà la valutazione medica dei pazienti, la vaccinazione e le procedure di certificazione muovendosi da un quadrante di parcheggio all’altro mentre le auto staranno parcheggiate nello stesso punto, con alleggerimento dei tempi di attesa, dei consumi e delle emissioni inquinanti. Sarà operativo ogni martedì e venerdì. Grugliasco può ora contare su ben tre hub vaccinali. Oltre a quello inaugurato oggi sono, infatti, attivi altri due al poliambulatorio di via Lanza e alla Nave nel parco culturale Le Serre. Per quanto riguarda la modalità “drive through” nella nostra zona, altre due iniziative analoghe sono state attualmente in servizio all’autoporto di Susa e ad Orbassano.