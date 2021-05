Pianezza, la scuola Gualandi premiata al concorso della Fila

C’è anche la media Gualandi di Pianezza tra le cinque scuole piemontesi selezionate tra i vincitori nazionali del concorso Lyra promosso ormai da diversi anni da Fila, noto marchio specializzato in matite, pennarelli ed affini. Nato per supportare e dar voce alla creatività, ha vissuto al fianco degli studenti questo periodo storico unico, tra rallentamenti e didattica a distanza, fino a sottolineare con ancora più forza la voglia dei ragazzi di fare, di impugnare una matita, di accendere e condividere la creatività. La stessa passione che coinvolge Fila e che l’ha spinta a prorogare l’edizione lanciata nel 2019, una decisione fortemente voluta per continuare a restare accanto a chi la scuola la vive e la anima.

Per la scuola pianezzese, grazie all’impegno dell’insegnante Rosalba Miscioscia, il concorso è diventato strumento per realizzare "Abbracci perduti" un elaborato corale per le tre classi. Ognuna ha elencato emozioni, azioni rappresentativi di questo periodo particolare. Il tema dell’abbraccio ha unito tutti: la mancanza del contatto di un abbraccio ricevuto o donato, la commozione del ricordo. È stato rielaborato “L’albero della vita” di Klimt. Una figura sola al tempo del Covid che con nostalgia, quasi rabbia, osserva un abbraccio. L’abbraccio sullo sfondo genera calore, la sua mancanza freddezza. Tra di loro un albero che brilla, simbolo di vita, di un futuro colorato, migliore. Tutto è contemporaneo: la città, i vestiti (realizzati con stoffe moderne di recupero), i volti (scelti da riviste) e le decorazioni (con materiali di scarto).