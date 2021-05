Alpignano, promossa la viabilità "ad anello"

«Ringraziamo i cittadini per la pazienza e per le segnalazioni che ci hanno fatto arrivare tramite i vari canali». Il sindaco Steven Palmieri e l’assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Barbiani tracciano un bilancio positivo della prova generale della nuova viabilità che accompagnerà i mesi in cui saranno effettuati i lavori sul ponte Nuovo. Da sabato mattina via Mazzini è tornata a doppio senso di marcia dopo che la scorsa settimana, fino a venerdì, era stata percorribile...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021