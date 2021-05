Alpignano, vota parco Bellagarda e fai vincere la Turati

C’è anche il parco Bellagarda tra le sette aree verdi del Piemonte che partecipano alla seconda edizione della campagna “Puliamo il tuo parco”, progetto nato dalla collaborazione fra Legambiente e Vallelata. L’iniziativa coinvolge i consumatori in attività di pulizia di parchi e aree verdi in tutta Italia. Quest’anno per fare di più, oltre ai 100 parchi proposti, sono state abbinate 100 scuole del territorio, così che ognuno potrà dare il proprio contributo votando il suo parco del cuore con la scuola abbinata. Inoltre, in questo modo, potrà partecipare all’estrazione immediata di uno tra i 20 monopattini elettrici in palio.

Al parco alpignanese è stata abbinata la primaria Turati. La scuola che risulterà vincitrice del contest, oltre ad essere direttamente coinvolta nell’attività di pulizia, avrà in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente. Tutte le attività si svolgeranno nella sicurezza più totale e nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sanitari previsti. Fino al 30 giugno sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it, gli alpignanesi e non solo potranno quindi votare il loro parco del cuore tra i sette in lista in Piemonte.