Grugliasco, si era dato fuoco: muore dieci giorni dopo

Aveva riportato ustioni sull'80 per cento del corpo il 40enne che aveva tentato di togliersi la vita dandosi fuoco lo scorso 30 aprile. Dopo essere stato ricoverato in ospedale, il quadro clinico non è migliorato e domenica 9 maggio il suo cuore ha cessato di battere. Era giunto in ospedale dopo essere stato soccorso da alcuni Aib volontari in servizio all’ingresso del parco Le Serre dove è stato allestito un centro vaccinale all'interno della Nave. Ad intervenire l’altro giorno, erano stati alcuni appartenenti alle squadre di Mattie e Villarfocchiardo oltre ad un componente della squadra di Caselette. Ad attirare la loro attenzione erano state le grida di una donna che abita non lontano dal parco e che aveva notato l’uomo mentre si stava versando addosso del liquido infiammabile. E subito dopo aveva appiccato il fuoco con un accendino. Con l’estintore in dotazione avevano spento le fiamme ed avevano poi atteso l’arrivo dell’ambulanza. «Respirava ed era cosciente - raccontano - l’abbiamo sostenuto, con l’aiuto dei vicini di casa, e poi l'abbiamo affidato alle cure dei sanitari del 118».