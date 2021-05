4milioni di euro. È questa la cifra richiesta da Comune per finanziare la costruzione di un nuovo palazzetto polifunzionale in via Marconi. Il progetto è stato inserito nell’elenco dei progetti che la Regione Piemonte ha inviato al governo come proposta di opere da finanziare con il Recovery Plan...

Su Luna Nuova di martedì 11 maggio 2021