Rivoli, schianto in tangenziale: muore operatore della Croce Rossa

Sbalzato fuori dall'abitacolo del Fiat Scudo attrezzato per il trasporto dei disabili che si era schiantato contro il guardrail. È morto così la notte scorsa Andrea Ancora, 24 anni, residente a Bruino, operatore della Croce Rossa di Beinasco. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto poco dopo le 22,45 all'altezza dello svincolo di corso Francia a Cascine Vica. Forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia abbondante, il giovane ha perso il controllo del mezzo che è sbandato sulla sinistra andando ad urtare violentemente il guardrail. In seguito all'impatto è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti sopraggiunti poco dopo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato Andrea Ancora all'ospedale Cto di Torino. Una volta arrivato in pronto soccorso però, i medici hanno provato a rianimarlo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021