Grugliasco, ecco il nuovo deposito di Amazon

Entrato in funzione il nuovo deposito di smistamento Amazon di corso Allamano. Il nuovo sito creerà circa 150 posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna. Ha una superficie di circa 11.750 metri quadrati e nei prossimi anni creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano 120 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. Gli ordini dei clienti saranno spediti da un centro di distribuzione o centro di smistamento al deposito dove saranno caricati sui veicoli dei corrieri per la consegna finale.

Il tetto e le facciate sono stati costruiti con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento ad alta efficienza termica. Sul tetto, è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 140 kW di energia elettrica, che corrisponde al consumo di 65 appartamenti standard a Grugliasco. L’edificio è dotato inoltre di un sistema di illuminazione completamente a led, integrato dall’illuminazione naturale grazie a una quantità significativa di finestre e lucernari.

«Il nuovo deposito rafforza ulteriormente la nostra rete logistica permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon - precisa Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia - Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità: questo centro, realizzato con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, rappresenta una dimostrazione ulteriore dell’impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile».