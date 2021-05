Pianezza, il centrodestra punta su Roberto Signoriello

È Roberto Signoriello, 57 anni, originario di Chieri, pianezzese dal 2001, il candidato sindaco scelto per raccogliere l'eredità di Antonio Castello. La coalizione che lo sostiene è, infatti, la stessa. La lista civica Insieme per Pianezza che comprende al suo interno anche l'altra lista Pianezza Ambiente. Supporto arriva anche da tutti i partiti di centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc e Popolo della Famiglia. Sposato da 30 anni con Lorella, tre figli, laureato in amministrazione aziendale, ha alle spalle una lunga carriera come manager in diverse aziende italiane ed in multinazionali svizzere ed americane.

«Condivisione e ottimismo», è lo slogan con cui il candidato, che è alla sua prima esperienza nella politica attiva, ha chiuso il suo intervento di presentazione. «In questi dieci anni ho seguito con attenzione il percorso della nostra amministrazione ed ho apprezzato come tutte le iniziative avessero a cuore il bene del cittadino. E mi piacerebbe partire proprio da questo principio per portare avanti quanto è stato fatto e sviluppare nuove iniziative in continuità con quelle già intraprese». A passargli idealmente il testimone c'era l'attuale sindaco Antonio Castello che ha tracciato un breve riassunto di quanto fatto durante i suoi due mandati. Visibilmente commosso, ha voluto soprattutto ringraziare tutti i suoi collaboratori che gli sono stati accanto come un vero e proprio gruppo di amici.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021