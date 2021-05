Grugliasco, Cirio visita il punto vaccinale 'drive in'

Questa mattina il presidente della Regione Alberto Cirio ha visitato il nuovo sito AslTo3 per la somministrazione di vaccini anti Covid 19, attivo già da martedì 4 maggio al piano terra del parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru. Primo esempio di questo genere in Piemonte, il centro vaccinale, dopo una prima fase di rodaggio, accetterà fino a 40 veicoli l’ora, divisi in quattro quadranti di parcheggio per un totale di circa 120 vaccinazioni quotidiane. La nuova area vaccinale, aperta dal 4 maggio tutti i martedì e venerdì, prevede che al piano terreno del parcheggio multipiano di Le Gru le automobili si parcheggino per una somministrazione effettuata direttamente nell’abitacolo.

Il personale medico, infermieristico e amministrativo gestirà la valutazione medica dei pazienti, la vaccinazione e le procedure di certificazione muovendosi da un quadrante di parcheggio all’altro mentre le automobili staranno sempre parcheggiate nello stesso punto. Un gruppo di volontari gestisce i flussi, mentre lo staff messo a disposizione da Le Gru supporterà il centro vaccinale in tutte le attività di sicurezza, safety, pulizie e manutenzione dell’area, per una piena efficienza. Per Grugliasco si tratta del terzo punto oltre a quelli attivi al poliambulatorio di via Lanza ed al padiglione La Nave alle Serre.