Pianezza, nozze d'oro con l'arte per Guglielmo Meltzeid

In occasione del cinquantesimo anniversario di attività del pittore Guglielmo Meltzeid, il Comune di Pianezza organizza una mostra personale dell’artista nella suggestiva cornice di Villa Casalegno. L’esposizione, intitolata “Cinquant’anni d’arte” sarà aperta sabato 22 maggio alle 16 con l’inaugurazione che si svolgerà nel maestoso giardino della Villa, edificio storico tra i più pregevoli del territorio, interessato nel corso degli ultimi anni da numerosi interventi di ristrutturazione e divenuto nuovo polo culturale e artistico della città.

«In questi dieci anni - sottolineano l’assessore alla cultura Riccardo Gentile e il sindaco Antonio Castello - abbiamo avuto il piacere di conoscere e in seguito di collaborare in numerose occasioni con Guglielmo Meltzeid: pittore eccezionale ma anche e soprattutto uomo di grande cultura, spessore morale e piacevole compagnia. È quindi un vero e proprio privilegio per noi omaggiare questo grande artista con una mostra a lui dedicata». L’esposizione resterà visitabile fino al 19 giugno con aperture nei weekend dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sarà inoltre possibile, solo per gruppi, accedere alla mostra durante la settimana, previa prenotazione.