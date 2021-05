Rivalta, al via i lavori per finire la rotonda

Stanno partendo in questi giorni i lavori per la rotonda in via Mattei, via Pinerolo e via Tetti Pereno. Si tratta di un intervento di cui si parla già da tempo e che ha anche già superato una lunga fase di sperimentazione: «I lavori dovrebbero durare 60 giorni - spiega l’assessora ai lavori pubblici Ivana Garrone - Quello snodo è pericolosissimo per chi esce da via Tetti Pereno. Ci sono stati anche diversi incidenti»...

Su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021