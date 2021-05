Rivalta, una nuova casa per Croce bianca e protezione civile

La ex Acquagest di via Gerbidi diventerà la nuova sede del gruppo comunale di protezione civile e della Croce bianca di Rivalta. L’amministrazione comunale infatti ha deciso di acquistare l’immobile e destinarlo alle due associazioni da tempo in cerca di nuovi spazi, più funzionali alle mutate esigenze di lavoro e di servizio. «La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita e ha imposto nuove priorità - spiega il vicesindaco Sergio Muro - Per questo vogliamo valorizzare le associazioni che operano sul territorio e che svolgono tutti i giorni servizi di pubblica utilità, fornendo loro spazi adeguati dove organizzare il loro lavoro»...

Su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021