Rivoli, Alberto Calosso rivive grazie alla poesia

Chi scrive, si dice, vivrà per sempre. Anche se per molti i libri son carta straccia, anche se i giornali sono continuamente minacciati dall’avvento di altre tecnologie, la scrittura resterà. Per sempre? Alberto Calosso rispondeva affermativamente e caparbiamente dedicava alla scrittura di poesie la parte più intima e personale di sé. «In contrasto con le previsioni più pessimistiche, noi abbiamo tenuto duro e lo faremo sempre» ribadiva. “Sempre” è una parola che amava tanto da...

Su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021