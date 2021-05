Rivoli, Bertolo e Minola alle origini dell'Italia partigiana

Si intitola “L’Italia partigiana e il trattato di pace” l’ultimo volume pubblicato da Bruna Bertolo e Mauro Minola per le edizioni Susalibri ed uscito recentemente per il 25 Aprile. Un volume agevole e di semplice accessibilità che racconta i venti mesi della lotta resistenziale, a partire dall’8 settembre, per concludersi con i tragici fatti che riguardarono soprattutto l’alta valle di Susa, con il tentativo dell’invasione francese. Si tratta del...

Su Luna Nuova di venerdì 21 maggio 2021