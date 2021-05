Rivoli, perde il controllo dell'auto e si schianta in tangenziale

Non è stata ancora resa nota dalla polizia stradale di Torino, l'identità della vittima dell'incidente avvenuto oggi, poco dopo le 18,30 sulla tangenziale sud in direzione Torino-Milano tra Interporto Sito e l'uscita di corso Allamano nella zona di Tetti Neirotti. Si tratta di un 70enne residente in provincia di Torino che si trovava al volante di una Fiat Punto che è andata a sbattere contro lo spartitraffico centrale. Sul posto sono intervenuti appunto gli agenti della polizia stradale di Torino, oltre al personale sanitario 118. Vani sono stati i tentativi di rianimare il conducente. Per consentire i soccorsi ed i rilievi degli inquirenti, il tratto interessato è stato chiuso. Si sono così formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Anche sulla carreggiata, causate dai rallentamenti provocati dai soliti curiosi.