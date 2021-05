Collegno, brucia il tetto di un palazzo a Villaggio Dora

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Guarda il video

È scoppiato poco dopo le 9 l'incendio che ha distrutto il tetto di un palazzo in viale dei Partigiani 15-17 a Villaggio Dora. Le fiamme hanno attaccato la copertura coibentata. Sul posto stanno ancora operando numerose squadre con il supporto di due autoscale, carro autoprotettori e nucleo nbcr. Tutti gli inquilini dell'interno interessato (un'ottantina di persone) sono stati evacuati e nessuna persona è stata coinvolta. Le cause sono da accertare anche se pare fossero in corso dei lavori sul tetto. Al lavoro anche i tecnici dell'Arpa per verificare eventuali pericoli per la salute dovuti alla combustione. Carabinieri della stazione cittadina e agenti della polizia locale hanno chiuso a traffico una vasta area di via Venaria per consentire l'intervento dei pompieri. Attualmente è in corso la bonifica della superficie interessata dal rogo e le verifiche all'interno dello stabile.