Alpignano, encomio solenne per il vigile che ha sventato un suicidio

Sarà conferito lunedì sera durante la seduta del consiglio comunale, l’encomio solenne all’ispettore di polizia municipale Simone Rossi. Lo scorso 12 aprile, mentre rientrava al comando, aveva notato una persona seduta sul parapetto del Ponte Nuovo. Aveva subito intuito che si trattava di un tentativo di suicidio ed era quindi intervenuto con grande tempestività. Dapprima dialogando con l’uomo e quindi strattonandolo provvidenzialmente verso l’interno, impedendogli quindi di mettere in atto il suo proposito. Su proposta del sindaco Steven Palmieri, lunedì sera sarà quindi il presidente del Consiglio, Luigi Cipriano, a conferirgli l’encomio solenne «per avere evitato l’estremo gesto di un cittadino, in modo tempestivo e senza nessuna esitazione nello svolgimento del proprio dovere, dimostrando che la pubblica amministrazione non è un’entità anonima, ma è fatta di persone che ogni giorno prestano il proprio contributo con umanità e professionalità».