Grugliasco ricorda l'Heysel con 39 pietre di inciampo

Grugliasco ha reso omaggio questa mattina alle 39 vittime dello stadio Heysel a 36 anni esatti da quella immane tragedia. Nel giardino di via Galimberti 5 che porta il loro nome, l’amministrazione comunale, insieme allo Juventus club Grugliasco Alessio Ferramosca & Riccardo Neri, anche quest’anno ha voluto celebrare la memoria con un restyling della pavimentazione del giardino, inserendo 39 pietre d’inciampo lungo il percorso del giardino che porta alla targa dedicata ai tifosi bianconeri caduti a Bruxelles. La breve cerimonia ha coinvolto le autorità, le forze dell’ordine, i cittadini, i club e i tifosi.

A ricordare per primo quella tragica serata Carlo Rossanigo dello Juve Club cittadino. A seguire un messaggio dell'associazione dei familiari delle vittime dell’Heysel, del rappresentante dell'associazione “Quelli di via Filadelfia”. Poi gli interventi del sindaco Roberto Montà e di Gianluca Pessotto ex giocatore ed attuale dirigente della formazione Primavera ed Under 23. Tutti presentati da Marco Dejana-Nanà che ha letto i nomi delle vittime. A portare il saluto e condividere il ricordo c’erano alcuni rappresentanti del Museo del Grande Torino. Insieme hanno posizionato due corone e un mazzo di fiori, a ridosso delle due targhe, in ricordo delle vittime e scoperto quindi le 39 pietre d'inciampo.