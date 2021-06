Rivalta: Sergio Muro sarà il candidato sindaco del centrosinistra

Era ampiamente previsto ed ora è ufficiale: Sergio Muro sarà in campo alle elezioni amministrative in programma in autunno. L’annuncio è arrivato questa mattina con un video pubblicato su facebook. Anche se non si parla ancora di simboli, a sostenerlo ci sarà una coalizione di centrosinistra, sulla scia dell’esperienza delle scorse elezioni in cui fu eletto sindaco Nicola De Ruggiero. Spazio, quindi, a liste più vicine al Partito democratico e a liste più radicate a sinistra. Muro ha ricoperto il ruolo di vicesindaco durante l’attuale giunta e, da quando è venuto a mancare il sindaco Nicola De Ruggiero, è sindaco facente funzioni: «A me tocca il compito di portare avanti l’eredità politica e amministrativa - ha dichiarato Muro, che era già stato candidato sindaco alle elezioni del 2012 - Una responsabilità che mi sento di raccogliere, forte dell’appoggio dei tanti rivaltesi che mi hanno chiesto di proseguire i progetti di cambiamenti che stanno interessando la nostra città».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021