Rivoli, una maratona per la Costituzione

«Sono arrivata in Italia per sfuggire ai bombardamenti in atto sul confine turco siriano - dice Efsane Kunduru, di origine turca - non con i barconi, ma con un aereo di linea, coi documenti in regola come qualsiasi persona voglia espatriare. Eppure una volta qui ho visto mio padre ammanettato e portato via dalla famiglia perché scambiato per clandestino e rifugiato. Per fortuna abbiamo trovato associazioni come...

Su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021