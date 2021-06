Collegno, attivo tra dieci giorni il velox a Paradiso

Sarà attivo da metà giugno il velox di corso Francia nei pressi della fermata Paradiso. Era stato spento l’estate scorsa a Santa Maria per fare spazio al cantiere della metropolitana. Ora è stato installato all’incrocio con via Plava-Podgora e con via De Amicis-corso Antony a borgata Paradiso, nei pressi di una zona commerciale, vicino alla sede Inps ed al Centro sociale dove purtroppo nell’ottobre scorso si verificò un incidente mortale.

«A Collegno si devono rispettare i limiti di velocità - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - come giustamente richiesto da molti cittadini sia collegnesi che torinesi che lamentano alte velocità proprio tra Paradiso e corso Marche. Se avessimo pensato a “fare cassa” non avremmo aspettato un anno. Bisogna fare delle scelte e alla velocità preferiamo la sicurezza, di tutti». «La chiusura degli incroci non semaforizzati - conferma l’assessore alla mobilità Gianluca Treccarichi - rende più sicuro il corso e i controviali ed è previsto con e senza velox. Ne abbiamo quindi approfittato per mettere a norma, e sul rispetto delle norme non penso si possa discutere, occorre applicarle».