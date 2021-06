Rivoli, rapina in villa: gioielliere ferito ad un ginocchio

È ferito ad un ginocchio il gioielliere 53enne aggredito ieri sera da due rapinatori che erano entrati nella sua abitazione in via Cavour 25. Uno dei due è stato arrestato dai carabinieri mentre l'altro è ancora in fuga. I due, travisati con maschere in lattice ed armati di pistola, si sono introdotti nella villetta poco dopo le 23. Ne è nata una colluttazione con il proprietario ed uno dei due rapinatori ha esploso un colpo alle gambe del gioielliere. Gli aggressori a quel punto si sono dati alla fuga dopo aver velocemente arraffato quello che hanno trovato in casa.

Udito lo sparo, un vicino di casa ha chiamato il 112. Ed una gazzella dei carabinieri di Rivoli è sopraggiunta sul posto in pochissimi minuti. Uno dei due malviventi è stato bloccato dai militari che hanno recuperato la pistola lanciata nel giardino, oltre a gran parte della refurtiva: un Iphone 12, un orologio di lusso e denaro contante in via di quantificazione.

Il rapinatore catturato, privo di documenti, è stato poi identificato in un cittadino di nazionalità rumena, 50 enne con diversi precedenti alle spalle. La vittima è stata trasportata presso il Cto non in pericolo di vita. I sanitari gli hanno estratto il proiettile dal ginocchio e lo hanno operato giudicandolo poi fuori pericoloo. Gli investigatori stanno ora visionando i filmati delle telecamere presenti in zona per identificare anche il secondo rapinatore intorno a cui il cerchio si sta stringendo rapidamente.