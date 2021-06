Rivoli, bodypainting in piazza San Rocco

Esibizione di "bodypainting" oggi a conclusione del corso di modellato tenuto da Rosalba Morello all'interno del locale "Le giornate positive" in via Montegrappa 5/a a due passi da piazza San Rocco. L'evento, dal titolo "Art Exhibition Rivoli" è curato dalla stessa artista insieme alle sue allieve: Rosalinda Pignatta, infermiera in aspettativa, Germana Oreglia, impiegata nel settore della progettazione automobili e Marina Cicchelli, pensionata Fiat ed attrice nella compagnia del teatro Borgonuovo. In mezzo alle opere realizzate da loro, sta andando in scena la performance realizzata dalla bodypainter Valentina Popolo di Torino che dipinge il corpo della modella Alessia Longo di Ciriè.