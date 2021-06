Rivalta, spunta la lista ‘sinistra civica ecologista’

Dopo le prime candidature, a sinistra arrivano le prime liste. Dopo l’annuncio della discesa in campo dell’attuale sindaco facente funzioni Sergio Muro, è stata annunciata la prima lista a sostegno della sua candidatura. Si tratta di “Rivalta sinistra civica ecologista”. «Una lista aperta, inclusiva, solidale, onesta, coraggiosa, che si mette in ascolto per parlare, discutere e formulare idee, proposte e strategie per progettare futuro, lavorando per il benessere di Rivalta - fanno sapere dalla lista...

Su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021

