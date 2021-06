Collegno, pensionato Gratta e vince 300mila euro

«Quando si è accorto della cifra che era apparsa una volta grattata via la vernice argentata, è tornato dentro, mi ha allungato il biglietto e mi ha chiesto se aveva visto giusto o se per caso stava sognando». Sergio Lauro titolare con la sorella Angela della tabaccheria-ricevitoria di via Avigliana 75 a Terracorta, ricorda quei momenti concitati di sabato pomeriggio quando un pensionato...

Su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021