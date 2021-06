Collegno, una tartaruga "azzanatrice" abbandonata in strada

E' stata abbandonata in via Possasso alle spalle del cimitero di Collegno, non lontano dal parco della Dora, da chi probabilmente la deteneva abusivamente. Un esemplare di tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina) è stata quindi affidata ai veterinari del Canc di Grugliasco. Si tratta infatti di una specie considerata pericolosa per l'incolumità pubblica e quindi non commerciabile né detenibile in casa da privati, a seguito di un decreto del Ministero dell'ambiente del 1996. I veterinari del Centro animali non convenzionali hanno quindi allertato il nucleo Cutes dei carabinieri forestali di Torino affinché l'animale venga collocato in una struttura idonea ed autorizzata. Anche questo intervento della struttura universitaria di Grugliasco rientra nella convenzione attivata dalla Città metropolitana nell'ambito del progetto "Salviamoli insieme on the road" e riferita al recupero e salvataggio di animali non convenzionali: si rinnova ancora una volta l'appello a non allevare animali pericolosi e vietati.